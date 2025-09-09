Pesan Investasi SR023T3 & SR023T5 lewat BRImo Dapatkan Kupon hingga 5,95% Per Tahun

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali dipercaya sebagai mitra distribusi Sukuk Ritel Seri SR023T3 dan SR023T5, instrumen investasi syariah yang diterbitkan pemerintah untuk masyarakat Indonesia.

Sebagai bagian dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel, SR023T3 dan SR023T5menjadi pilihan investasi aman dan menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.

Terlebih, khusus bagi investor tersedia program hadiah langsung berupa cashback hingga Rp 17 juta.

Pada tahun ini, pemerintah menawarkan dua seri Sukuk Ritel, yakni SR023T3 dengan tenor 3 tahun berkupon tetap 5,80 persen per tahun, serta SR023T5 dengan tenor 5 tahun berkupon 5,95 persen per tahun.

Masa pemesanan berlangsung mulai 22 Agustus hingga 15 September 2025.

SBSN Ritel pun memiliki kredibilitas tinggi karena kupon dan pokok dijamin penuh oleh Undang-Undang.

Ditambah lagi, kupon yang bersifat tetap (fixed coupon) akan dibayarkan setiap bulan hingga jatuh tempo, dengan tingkat imbal hasil yang attraktif.

Menariknya, khusus di periode penawaran ini, tersedia program direct gift cashback hingga Rp17 juta bagi investor yang melakukan pembelian melalui BRImo dengan fresh fund maupun reinvestasi.