Pesan John Herdman untuk Suporter Garuda Menjelang Malaysia Vs Indonesia

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengingatkan suporter untuk tidak terbawa ekspektasi tinggi menjelang duel panas Skuad Garuda kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Pertandingan Malaysia vs Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9).

Duel tersebut kemungkinan akan menyedot perhatian besar karena rivalitas kedua negara yang selalu berlangsung sengit.

Namun, di tengah besarnya harapan publik, Herdman meminta suporter untuk sedikit menahan diri.

Pelatih asal Inggris itu menilai Timnas Indonesia masih berada dalam tahap pembangunan.

Kemenangan 2-0 atas Singapura pada laga pembuka, Jumat (25/9/2026), menurutnya belum bisa dijadikan alasan untuk menuntut Timnas Indonesia langsung tampil sebagai tim yang sempurna.

Herdman kemudian membawa pengalamannya bersama Timnas Kanada sebagai contoh.

Ketika mulai menangani Kanada pada 2018, dia juga harus membangun tim dari kondisi yang belum ideal.