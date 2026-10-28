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Pesan Jumhur Hidayat untuk Peserta Aksi Mahasiswa 28 Oktober

Pesan Jumhur Hidayat untuk Peserta Aksi Mahasiswa 28 Oktober
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Massa aksi unjuk rasa yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus duduk bersama aparat keamanan dalam orasi di kawasan Jalan MH Thamrin sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat, yang diblokade Jumat (12/6/2026). ANTARA/Khaerul Izan

jpnn.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat mengimbau seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat yang akan berunjuk rasa pada aksi mahasiswa 28 Oktober 2026 agar menggelar kegiatan secara tertib, aman, dan damai.

"KSPSI menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," Jumhur Hidayat dalam keterangan di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

KSPSI mengingatkan agar aksi dilakukan secara bertanggung jawab, tidak terprovokasi, tidak melakukan tindakan anarkistis, serta tidak merusak fasilitas publik dan kepentingan luas.

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Menurut dia, pemerintah saat ini sangat akomodatif dan terbuka dengan masukan masyarakat.

KSPSI menilai keterbukaan pemerintah terhadap masukan masyarakat merupakan ruang positif yang perlu dijaga bersama.

"Oleh karena itu, penyampaian aspirasi sebaiknya tetap mengedepankan cara-cara damai, musyawarah, dan dialog, bukan provokasi atau kekerasan," ujar Jumhur.

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Jumhur yang juga Menteri Lingkungan Hidup RI mengajak seluruh pihak, termasuk aparat keamanan, untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjaga ketertiban.

Selain itu, KSPSI juga meminta masyarakat tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang dapat memperkeruh suasana.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat menyampakan pesan penting kepada peserta aksi maahasiswa 28 Oktober. Jangan ada yang terprovokasi.

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