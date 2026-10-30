Pesan Kepala BKN kepada Para PNS dan PPPK, Tua Muda Silakan Menyimak

jpnn.com - BOGOR - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mempersiapkan masa pensiun sejak dini dengan menjaga stabilitas pendapatan, membangun kesiapan mental, dan mengembangkan kegiatan produktif yang minim risiko finansial.

Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, dan PPPK paruh waktu.

Birokrat yang akrab disapa Prof Zudan itu menyampaikan pesan tersebut dalam kegiatan Pelatihan Masa Persiapan Pensiun di Bogor, Kamis (29/10).

Menurut Prof Zudan, pensiun bukanlah akhir dari perjalanan hidup, melainkan fase baru yang perlu dihadapi dengan tenang, bahagia, dan penuh kesiapan bersama keluarga.

“Yang perlu disiapkan itu adalah hati dan pikiran kita, bahwa kita semua akan sampai di tahap ini,” ujar pria kelahiran Sleman, 57 tahun silam itu.

Lebih lanjut, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri itu mengingatkan agar ASN perlu memahami bahwa setiap jenjang karier memiliki batas waktu.

Karena itu, persiapan pensiun tidak seharusnya berorientasi pada upaya mempertahankan posisi, tetapi pada kesiapan menjalani kehidupan setelah tidak lagi aktif bekerja.

“Kalau sudah sampai di puncaknya, persiapannya adalah bukan bertahan di puncak, tetapi mempersiapkan untuk turun,” katanya, dikutip dari keterangan Humas BKN.