Pesan Khusus Prabowo untuk Rakyat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo mengajak rakyat Indonesia menjaga persatuan terutama di tengah eskalasi di negara-negara Teluk setelah adanya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.

Pesan itu disampaikan Presiden karena situasi ketegangan di beberapa kawasan itu berpotensi merusak suasana harmonis dan damai di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

"Pesan khusus dari Presiden supaya kita semua bangsa Indonesia menjaga persatuan, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, karena situasi global seperti sekarang ini memudahkan masyarakat berpikir, menurut cara pandang masing-masing, dan itu berpotensi untuk merusak keharmonisan kita, keakraban kita dan kekompakan kita dalam berbangsa dan bernegara," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui wartawan selepas rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Muzani kemudian menekankan Presiden Prabowo berulang kali mengatakan setiap kebijakan yang dibuat oleh dirinya dan dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk bangsa dan negara.

"Presiden selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah demi untuk bangsa dan negara, demi menjaga persatuan, demi menjaga keutuhan, demi NKRI, dan demi keutuhan Republik Indonesia. Itu juga yang disampaikan Beliau (Presiden Prabowo) tadi malam di dalam kesempatan berdiskusi dengan para pemimpin bangsa," kata Muzani.

Pertemuan Selasa (3/3) malam yang disebut oleh Muzani merujuk pada acara diskusi kebangsaan di Istana Merdeka yang diikuti oleh sejumlah tokoh, di antaranya Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden Ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden Ke-13 RI KH Ma'ruf Amin.

Dalam pertemuan yang sama, ada pula sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, dan jajaran pejabat negara, serta menteri-menteri Kabinet Merah Putih.