Pesan Maarten Paes Menjelang FIFA ASEAN Cup: Lawan Kuat, Garuda Butuh Dukungan 90 Menit

jpnn.com, JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia Marten Paes punya pandangan berbeda mengenai turnamen FIFA ASEAN Cup 2026.

Menurut pemain kelahiran 14 Mei 1998 itu semua lawan yang akan dihadapi skuad Garuda pada ajang tersebut tidak mudah sejak laga pertama.

Pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 tercatat tim asuhan John Herdman itu tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, serta Bangladesh.

Untuk itu pemain asal Nijmegen itu bertekad untuk bisa menampilkan permainan terbaik agar bisa mengantarkan Timnas Indonesia meraih gelar juara.

“Memang tidak mudah, terutama melawan lawan-lawan yang kuat. Karena itu kami butuh dukungan para fans sejak menit pertama hingga 90,” ujar penjaga gawang bertinggi badan 191 cm itu.

Penjaga gawang asal klub Ajax Amsterdam itu berharap dukungan dari penggemar bisa mengiringi perjuangan Rizky Ridho dan kolega sepanjang FIFA ASEAN Cup 2026.

Persaingan meraih gelar juara pada FIFA ASEAN Cup 2026 terbilang tidak mudah mengingat kandidat lainnya seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura menurunkan kekuatan terbaik.

Indonesia yang menjadi tuan rumah juga tidak mau kehilangan kesempatan dengan membawa pulang 12 pemain diaspora.