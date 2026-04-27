Pesan Maia Estianty untuk El Rumi Bikin Syifa Hadju Terharu
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Maia Estianty menyampaikan pesan menyentuh kepada putranya, El Rumi, yang menikah dengan Syifa Hadju di Jakarta, Minggu (26/4/2026).
Pesan tersebut disampaikan Maia dalam acara pengajian yang digelar pada Jumat (24/4/2026), saat El meminta restu untuk menikah.
Dalam pesannya, Maia mengingatkan pentingnya menjaga dan menghormati pasangan dalam rumah tangga. Dia meminta El untuk mencintai Syifa dengan sepenuh hati.
“Cintai, muliakanlah dan bahagiakanlah Syifa dengan sepenuh hatimu, seperti kamu memperlakukan bundamu juga,” ujar Maia, dikutip dari kanal El & Syifa Family di YouTube, Senin (27/4).
Maia juga mengingatkan El agar tidak menyakiti hati Syifa, karena hal tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga keluarga.
“Jangan sakiti hatinya, karena kalau kamu menyakiti hatinya itu akan melukai hati ibunya yang membesarkan Syifa dengan sepenuh hati,” lanjutnya.
Nasihat tersebut disampaikan dengan penuh haru dan membuat suasana pengajian menjadi emosional. Pesan Maia kepada El disebut turut menyentuh perasaan Syifa.
Selain kepada El, Maia juga menyampaikan pesan khusus kepada Syifa terkait perhatian terhadap putranya dalam kehidupan sehari-hari.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
