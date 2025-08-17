menu
JPNN.com » Politik » Parpol » Pesan Megawati: PDIP Jangan Menjadi Partai yang Hanya Mengikuti Arus

Pesan Megawati: PDIP Jangan Menjadi Partai yang Hanya Mengikuti Arus

Pesan Megawati: PDIP Jangan Menjadi Partai yang Hanya Mengikuti Arus
Ketua Umum DPP Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA/HO-PDI Perjuangan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta kader partainya selalu menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap tantangan, seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, krisis pangan global, intervensi kekuatan asing, hingga kerapuhan etika dan moral dalam penyelenggaraan negara.

"PDI Perjuangan harus selalu menjadi garda terdepan di dalam menghadapi tantangan ini, jangan sekali-kali kita (PDIP) menjadi partai yang hanya ikut arus," kata Megawati  saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu (17/8).

Oleh karena itu, putri Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno atau Bung Karno, itu meminta kader partainya tidak hanya berbicara saat kampanye namun diam ketika rakyat masih menderita.

"Kita (PDIP) adalah partai ideologi, partainya rakyat marhaen, seorang petani yang selalu mendambakan supaya bisa hidup secara adil dan makmur,” ungkap Megawati.

Upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI itu turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, hingga Ketua DPP M. Prananda Prabowo yang juga putra Megawati.

Selain itu, turut hadir jajaran DPP PDIP periode 2025-2030, serta peserta upacara yang terdiri atas pengurus inti DPD dan PDC PDIP DKI Jakarta. Kemudian, ketua, sekretaris dan bendahara badan atau sayap yang berada dalam naungan PDIP dan satgas PDIP. (antara/jpnn)

Megawati Soekarnoputri berpesan supaya PDIP jangan menjadi partai yang hanya mengikuti arus.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

