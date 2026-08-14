Pesan Mendalam Aziz Padurasta Lewat Lagu Ingin Setia

jpnn.com, JAKARTA - Musisi asal Pemalang, Aziz Padurasta mempersembahkan single terbaru yang bertitel Ingin Setia.

Dirilis di bawah naungan PT Prema Svara Records, lagu reggae tersebut tersedia di berbagai platform musik digital mulai 14 Agustus 2026.

Aziz Padurasta mengatakan bahwa Ingin Setia terinspirasi dari kenyataan yang sering terjadi di kehidupan banyak orang dan hidupnya sendiri.

"Hampir semua orang pasti pernah bikin salah, pernah gagal buat setia. Bedanya, bukan soal siapa yang paling bisa setia, tapi siapa yang berani mengaku salah dan mau terus belajar buat jadi lebih baik," ungkap Aziz Padurasta, Jumat (14/8).

Lagu Ingin Setia dibuat karena Aziz Padurasta percaya bahwa setia itu bukan gelar yang sekali didapat lalu selesai.

"Setia itu pilihan yang harus dijaga setiap hari. Kadang berhasil, kadang juga jatuh, yang penting jangan pura-pura sempurna. Berani jujur sama diri sendiri dan tetap mau berusaha," tambahnya.

Lewat Ingin Setia, Aziz Padurasta ingin mengajak pendengar untuk mengetahui bahwa gagal menjaga komitmen bukan berarti semuanya selesai.

Menurutnya, selama masih mau berubah dan memperbaiki diri, selalu ada kesempatan buat jadi lebih baik.