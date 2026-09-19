Pesan Mendalam di Balik Lagu Kolaborasi Pee Wee Gaskins dan Boniex

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Pee Wee Gaskins (PWG) berkolaborasi dengan Boniex dari for Revenge dalam single terbaru yang berjudul (R)u(N)tuh).

Mengangkat realitas keluarga yang dari luar tampak utuh, tetapi perlahan runtuh di dalam, lagu itu menjadi ruang bagi cerita-cerita tentang luka yang dipendam, ketegangan yang disembunyikan, serta anak-anak yang tumbuh tanpa rasa aman di rumahnya sendiri.

(R)u(N)tuh) berangkat dari kampanye yang digagas pemain bass Pee Wee Gaskins, Dochi untuk mengumpulkan testimoni dari mereka yang pernah mengalami situasi broken home. Melalui respons dan wawancara singkat di Threads, beragam cerita tersebut kemudian disaring menjadi fondasi emosi dalam lirik lagu.

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Lagu itu menggambarkan dua orang tua yang memilih bertahan demi anak, dengan keyakinan bahwa tetap bersama selalu menjadi pilihan terbaik. Namun, anak justru tumbuh di tengah hubungan yang penuh jarak dan ketidakbahagiaan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang perlahan berubah menjadi ruang yang membuatnya ingin mencari penerimaan di tempat lain.

Kolaborasi Pee Wee Gaskins dengan Boniex hadir secara organik dalam proses kreatif lagu ini. Selain membantu menemukan notasi dari lirik yang telah ditulis Dochi, karakter vokal Boniex dinilai tepat untuk menyampaikan emosi '(R)u(N)tuh)'.

Kehadiran Boniex juga mempertemukan warna vokalnya dengan Sansan, tanpa menghilangkan benang merah khas Pee Wee Gaskins dalam aransemen dan identitas soniknya.

Meski dikenal dengan energi pop-punk yang kuat, PWG bukan kali pertama menyentuh tema yang lebih gelap. Lewat karya seperti 'Selama Engkau Hidup' dan 'Be Brave And Carry On', Pee Wee Gaskins telah menghadirkan sudut pandang yang reflektif tentang hidup, keberanian, dan kenyataan yang tidak selalu mudah.

Dalam '(R)u(N)tuh)', energi tersebut kini menjadi wadah untuk menyuarakan tema keluarga yang kompleks dan emosional.