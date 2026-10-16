Pesan Mendalam PSYCHIC FEVER Lewat Album Different

jpnn.com, JAKARTA - Boy group asal Jepang, PSYCHIC FEVER merilis album kedua yang bertajuk Different.

Dirilis 4 tahun setelah album debut, album yang berisi 10 lagu itu menandai fase baru yang penting bagi PSYCHIC FEVER.

Different menampilkan keunikan masing-masing anggota sekaligus perkembangan kreativitas mereka dalam mengeksplorasi beragam genre musik tanpa batas.

Lebih dari sekadar judul album, Different merupakan representasi identitas dari PSYCHIC FEVER.

Album dirancang sebagai cerminan identitas serta wadah untuk merayakan keberagaman karakter dari masing-masing personelnya.

Melalui karya terbaru, PSYCHIC FEVER tidak hanya menampilkan eksplorasi genre musik yang luar biasa luas, mulai dari R&B era Y2K, UK garage, Afrobeats, trap, hingga balada emosional, tetapi juga menyampaikan pesan mendalam mengenai penerimaan diri.

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Salah satu personel PSYCHIC FEVER, Kokoro, mengungkapkan bahwa kesepuluh lagu dalam album ini memiliki daya tarik dan keunikannya masing-masing.

"Melalui album ini, betul sekali ya, ada 10 macam, benar-benar ke-10 lagunya masing-masing merupakan karya yang memuat banyak sekali daya tarik," ungkap Kokoro di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).