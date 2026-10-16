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Pesan Mendalam PSYCHIC FEVER Lewat Album Different

Pesan Mendalam PSYCHIC FEVER Lewat Album Different
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Boy group PSYCHIC FEVER di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (14/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Boy group asal Jepang, PSYCHIC FEVER merilis album kedua yang bertajuk Different.

Dirilis 4 tahun setelah album debut, album yang berisi 10 lagu itu menandai fase baru yang penting bagi PSYCHIC FEVER.

Different menampilkan keunikan masing-masing anggota sekaligus perkembangan kreativitas mereka dalam mengeksplorasi beragam genre musik tanpa batas.

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Lebih dari sekadar judul album, Different merupakan representasi identitas dari PSYCHIC FEVER.

Album dirancang sebagai cerminan identitas serta wadah untuk merayakan keberagaman karakter dari masing-masing personelnya.

Melalui karya terbaru, PSYCHIC FEVER tidak hanya menampilkan eksplorasi genre musik yang luar biasa luas, mulai dari R&B era Y2K, UK garage, Afrobeats, trap, hingga balada emosional, tetapi juga menyampaikan pesan mendalam mengenai penerimaan diri.

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Salah satu personel PSYCHIC FEVER, Kokoro, mengungkapkan bahwa kesepuluh lagu dalam album ini memiliki daya tarik dan keunikannya masing-masing.

"Melalui album ini, betul sekali ya, ada 10 macam, benar-benar ke-10 lagunya masing-masing merupakan karya yang memuat banyak sekali daya tarik," ungkap Kokoro di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).

Boy group asal Jepang, PSYCHIC FEVER merilis album kedua mereka yang bertajuk Different.

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