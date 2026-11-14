Pesan Mensos Gus Ipul untuk Guru Sekolah Rakyat: Jadilah Pendidik Sekaligus Pemulih

jpnn.com, CIBINONG - Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menitipkan pesan kepada para guru Sekolah Rakyat yang telah mengikuti pelatihan deep learning agar mampu menjalankan peran tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemulih bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang memiliki latar belakang serta pengalaman hidup beragam.

“Guru Sekolah Rakyat adalah pendidik sekaligus pemulih. Kenali dengan baik masalah anak, respons dan lakukan rujukan,” pesan Gus Ipul saat menutup Pelatihan Deep Learning atau Pembelajaran Mendalam bagi Guru Sekolah Rakyat Batch II di Harris Hotel & Convention Cibinong City Mall, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11) malam.

Gus Ipul menegaskan menjadi guru di Sekolah Rakyat membutuhkan semangat dan pendekatan yang berbeda.

Para guru harus memiliki komitmen lebih untuk mendampingi siswa yang memiliki kebutuhan dan tantangan khusus.

“Kita harus menjadi guru yang melebihi guru yang lain, minimal perasaan. Kita harus memiliki satu semangat menjadi guru yang tidak biasa untuk mendampingi anak-anak yang tidak biasa,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, siswa Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang beragam. Sebagian merupakan anak putus sekolah, pernah bekerja sebagai kuli maupun asisten rumah tangga (ART), bahkan ada yang menjadi korban perundungan.

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Kondisi tersebut membuat mereka membutuhkan pendekatan khusus, termasuk dukungan rehabilitasi sosial agar dapat kembali membangun kepercayaan diri dan mengembangkan potensinya.

Karena itu, Gus Ipul menitipkan tujuh pesan kepada seluruh guru Sekolah Rakyat.