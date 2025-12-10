Pesan Menyentuh dari Franka Makarim Setelah Kasus Nadiem Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

jpnn.com, JAKARTA - Franka F Makarim, istri mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, membagikan pesan menyentuh melalui akun pribadinya di Instagram terkait proses hukum yang kini tengah dihadapi suaminya.

Unggahan itu muncul satu hari setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (8/12).

Melalui akun @frankamakarim di Instagram, Franka menuliskan pesan panjang tentang ketenangan keluarga dan integritas.

"Di akhir hari itu, setelah semuanya usai dijalankan, rapat-rapat dan keputusan besar yang diambil, dan keheningan yang hanya dirasakan oleh mereka yang memikul amanah selalu ada satu momen yang menenangkan segalanya: pulang, duduk, dan memeluk anakmu," tulis Franka.

Dia melanjutkan refleksinya bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia.

"Pada Hari Anti-Korupsi Sedunia ini, momen itu menjadi pengingat bahwa integritas tidak lahir di panggung publik. Ia tumbuh di tempat yang paling sunyi, di ruang keluarga, di antara napas seorang ayah dan anaknya. Ketika seseorang pulang dengan hati yang tetap bersih, meski hari-harinya penuh ujian," lanjutnya.

Baca Juga: Kejagung Limpahkan Berkas Nadiem Makarim cs ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat

Selain itu, Franka juga menyinggung perjalanan pengabdian sang suami.

"Selama bertahun-tahun pengabdianmu, itulah yang selalu terlihat: memberi seluruh hati, pemikiran dan tenaga untuk guru, untuk murid, untuk bangsa… lalu kembali ke rumah sebagai ayah yang utuh. Tanpa gelar, tanpa sorotan, hanya kompas moral yang tidak pernah beranjak dari tempatnya," sambungnya.