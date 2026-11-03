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Pesan Menyentuh Zaskia Sungkar untuk Raffi Ahmad Bikin Haru

Pesan Menyentuh Zaskia Sungkar untuk Raffi Ahmad Bikin Haru
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Zaskia Sungkar bersama suami, Irwansyah, dan Raffi Ahmad. Foto: Instagram/zaskiasungkar15

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Zaskia Sungkar menyampaikan pesan menyentuh untuk Raffi Ahmad, di tengah polemik kehadiran presenter tersebut dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia 2026.

Dalam unggahannya, Zaskia mengaku merindukan kebersamaan mereka dan berharap Raffi kembali menemukan kebahagiaan seperti dahulu.

Melalui Instagram pribadinya, Zaskia membagikan foto bersama Raffi. Dia menyertakan doa agar sahabatnya tersebut selalu mendapat perlindungan Allah SWT, terutama ketika menghadapi berbagai kesulitan.

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Menariknya, Zaskia juga menyinggung kehidupan Raffi saat ini. Dia berharap pria yang dikenal sebagai Sultan Andara tersebut bisa kembali dari dunia yang sedang dijalaninya sekarang.

"May Allah hold your heart through every hardship? Semoga Allah jaga dan kembalikan sahabat kami yang sangat baik hatinya ini dari dunia nya yang sekarang dan Allah berikan tempat yang Allah ridho," tulis Zaskia, dikutip Selasa (3/11).

Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian karena disampaikan ketika sang sahabat tengah menjadi sorotan publik.

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Meski tidak menjelaskan secara terperinci maksud kalimatnya, Zaskia memperlihatkan kepedulian terhadap Raffi Ahmad.

Istri Irwansyah tersebut kemudian mengungkapkan kerinduan terhadap momen kebersamaan mereka.

Zaskia Sungkar mengungkapkan kerinduan dan doa menyentuh untuk sahabatnya, Raffi Ahmad.

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