Pesan Messi Menjelang Laga Terakhir Bersama Argentina: Saya Pergi dengan Damai

jpnn.com - JAKARTA - Megabintang sepak bola dunia Lionel Messi menyampaikan pesan menjelang laga terakhirnya bersama Tim Nasional Argentina.

Messi bersama Argentina akan melakoni laga persahabatan menghadapi Timnas Benin di Stadion Mas Monumental, Buenos Aires, Selasa malam waktu setempat.

Dilansir dari unggahan video pada akun X resmi Adidas, Rabu, Messi menyampaikan salam perpisahan karena akan segera mengakhiri perjalanan panjangnya bersama Argentina.

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Messi pada unggahan video tersebut mengungkapkan betapa pentingnya dia menggunakan jersei Argentina dan mencapai prestasi tertinggi dengan menjuarai Piala Dunia 2022.

"Waktunya telah tiba. Saya pergi dengan damai. Saya memberikan segalanya. Jersei ini adalah mimpi saya. Kebanggaan saya. Dan hidup saya. Terima kasih telah begitu mencintai saya. Saya akan selalu membawamu bersamaku," ujar Messi dalam video tersebut.

Sebelumnya, pemain yang kini telah berusia 39 tahun itu mengumumkan keputusan pensiun dari Timnas Argentina, melalui akun media sosialnya pada Senin.

Dalam surat yang ditulis dan diunggah di Instagram, Messi menyebut keputusan itu terasa sangat menyakitkan. Namun, dia merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama Timnas Argentina.

Messi menegaskan selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya dan ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola.