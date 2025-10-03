menu
Pesan Nikita Mirzani Setelah Vadel Badjideh Divonis 9 Tahun Penjara
Nikita Mirzani seusai sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (1/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani menyampaikan tanggapan setelah Vadel Badjideh akhirnya divonis 9 tahun penjara atas kasus yang dilaporkannya.

Menurutnya, berapa pun hukuman Vadel Badjideh tidak akan bisa mengembalikan masa depan anaknya, LM alias Lolly.

"Mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun, tidak bisa lagi mengembalikan masa depan anak saya," kata Nikita Mirzani dalam tayangan Intens Investigasi, Kamis (2/10).

Perempuan berusia 39 tahun itu kemudian menyoroti sikap Vadel Badjideh saat menjalani penahanan di Cipinang.

Nikita Mirzani mengatakan Vadel Badjideh bukannya tobat, tetapi malah membongkar aib anaknya kepada penghuni rutan lainnya.

"Dia omongkan semua yang sudah dilakukannya kepada anak saya," jelas pemain film Nenek Gayung itu.

Atas dasar itu, Nikita Mirzani berharap Vadel Badjideh bisa segera tobat di tahanan.

Dia berpesan agar mantan kekasih Lolly itu rajin beribadah supaya menjadi pribadi yang lebih baik.

