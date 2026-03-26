Pesan Pelatih Persib untuk Beckham Putra & Eliano Reijnders Jelang FIFA Series 2026

jpnn.com, BANDUNG - Dua penggawa Persib Bandung, Beckham Putra dan Eliano Reijnders, terpilih dalam seleksi Timnas Indonesia era pelatih John Herdman.

Mereka saat ini sudah bergabung dengan timnas untuk persiapan pertandingan FIFA Series 2026 di Jakarta.

FIFA Series 2026 akan diselenggarakan pada 27 dan 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Indonesia, sebagai tuan rumah, akan menghadapi Saint Kitts and Nevis dalam laga semifinal, bersama peserta lain yaitu Bulgaria dan Kepulauan Solomon.

Sebagai pelatihnya di Persib, Bojan Hodak punya harapan yang besar akan karier kedua anak asuhnya di timnas.

Menurutnya, tampil membela tim nasional adalah cita-cita seluruh pesepakbola profesional.

Eliano dan Beckham yang tampil impresif dan memuaskan di klub, dinilai pantas mendapatkan kesempatan tersebut.

"Saya harap, mereka akan bermain dengan baik, karena ini bagus untuk kepercayaan diri dan kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang baik," kata Hodak di Bandung, Kamis (26/3/2026).