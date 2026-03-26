menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Pesan Pelatih Persib untuk Beckham Putra & Eliano Reijnders Jelang FIFA Series 2026

Pesan Pelatih Persib untuk Beckham Putra & Eliano Reijnders Jelang FIFA Series 2026

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib, Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Dua penggawa Persib Bandung, Beckham Putra dan Eliano Reijnders, terpilih dalam seleksi Timnas Indonesia era pelatih John Herdman.

Mereka saat ini sudah bergabung dengan timnas untuk persiapan pertandingan FIFA Series 2026 di Jakarta.

FIFA Series 2026 akan diselenggarakan pada 27 dan 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Baca Juga:

Indonesia, sebagai tuan rumah, akan menghadapi Saint Kitts and Nevis dalam laga semifinal, bersama peserta lain yaitu Bulgaria dan Kepulauan Solomon.

Sebagai pelatihnya di Persib, Bojan Hodak punya harapan yang besar akan karier kedua anak asuhnya di timnas.

Menurutnya, tampil membela tim nasional adalah cita-cita seluruh pesepakbola profesional.

Baca Juga:

Eliano dan Beckham yang tampil impresif dan memuaskan di klub, dinilai pantas mendapatkan kesempatan tersebut.

"Saya harap, mereka akan bermain dengan baik, karena ini bagus untuk kepercayaan diri dan kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang baik," kata Hodak di Bandung, Kamis (26/3/2026).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI