Pesan Pemain Persija untuk Indonesia: Jordi Amat Cari Jalan Damai, Ridho Serukan Harapan

jpnn.com - Suasana duka yang menyelimuti tanah air belakangan ini ikut mengetuk hati keluarga besar Persija Jakarta.

Dua bek Macan Kemayoran Jordi Amat dan Rizky Ridho kompak menyuarakan doa dan harapan agar Indonesia segera kembali aman dan damai.

Jordi Amat Mencari Jalan Damai

Bek naturalisasi berdarah Spanyol Jordi Amat berharap semua pihak bisa saling menghargai dan bekerja sama mencari jalan keluar.

"Saya tidak suka situasi seperti ini. Semoga semua orang baik-baik saja. Kita juga harus menghormati polisi dan pekerjaan mereka. Kondisi ini memang sulit, tapi saya percaya kita bisa menemukan solusi secepatnya," tutur Jordi.

Harapan dari Rizky Ridho

Sementara itu, kapten Persija Rizky Ridho memberikan pesan singkat, tetapi sarat makna.

“Stay safe, Indonesia,” ujarnya.

Aksi Demonstrasi di Indonesia

Sebelumnya, tragedi yang menimpa sejumlah warga saat demonstrasi di Jakarta, termasuk meninggalnya seorang pengemudi ojek online akibat terlindas kendaraan taktis Brimob, memicu gelombang simpati hingga luar negeri.

Klub elite Prancis Olympique Marseille, bahkan sempat mengirimkan pesan penghormatan.