Pesan Penting dari Cik Ujang untuk Lulusan Universitas Terbuka Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Cik Ujang menyampaikan pesan penting kepada para lulusan Wisuda Daerah Universitas Terbuka (UT) Palembang Periode II Tahun 2025 di Hotel Santika Premiere Palembang, Rabu (24/9).
Dalam sambutannya, Cik Ujang mengingatkan bahwa pendidikan adalah pintu gerbang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.
Namun, dia menekankan kualitas seorang lulusan tidak hanya diukur dari gelar akademik, melainkan juga dari kemampuan beradaptasi dan integritas yang dimiliki.
“Di era digitalisasi dan globalisasi ini, kita tidak cukup hanya berbekal ijazah. Lulusan harus mampu berinovasi, cepat beradaptasi, dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya.
Cik Ujang menambahkan integritas merupakan faktor yang menentukan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, tanpa kejujuran dan tanggung jawab, ilmu pengetahuan akan kehilangan makna dan tidak mampu memberikan manfaat bagi pembangunan.
Dia pun berharap para wisudawan UT Palembang dapat menjadi agen perubahan yang membawa energi positif di tengah masyarakat.
“Amalkan ilmu dengan niat yang tulus, bantu daerah dan bangsa ini agar terus maju,” ujarnya.
Kehadiran Cik Ujang dalam acara tersebut juga menjadi bukti komitmen Pemprov Sumsel dalam mendukung perguruan tinggi sebagai mitra strategis pembangunan. Pendidikan, lanjutnya, adalah investasi jangka panjang yang hasilnya akan dirasakan oleh generasi mendatang.
