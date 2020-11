Pesan Penting Kolonel Tony Kepada 157 Prajurit TNI AL Wilayah Timur

jpnn.com, JAKARTA - Asisten Personalia (Aspers) Komando Armada (Koarmada) II Kolonel Laut (P) Tony Herdianto memberikan pengarahan kepada 157 Prajurit TNI AL Wilayah Timur. Mereka terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama yang mengikuti Seleksi Satgas PBB Periode TA 2021.

Pengarahan tersebut berlangsung di Komando Latihan (Kolat) Koarmada II pada (23/11).

Menurut Kolonel Tony, seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan personel TNI AL yang memenuhi persyaratan dan sesuai kriteria yang dibutuhkan sebagai Satgas TNI pada misi PBB periode tahun 2021.

Selain itu, untuk mendapatkan personel yang berkualitas dan objektif melalui proses seleksi tingkat Mabesal, dan selanjutnya mengikuti seleksi tingkat pusat Mabes TNI (PMPP TNI).

Lebih lanjut, Tony menjelaskan jika para peserta seleksi akan mengikuti materi ujian berupa pemeriksaan kelengkapan administrasi termasuk SC, rekap hasil pemeriksaan kesehatan 3 bulan terakhir berupa pemeriksaan darah, urine dan penyakit dalam.

Di samping itu juga pengetahuan komputer dan internet meliputi ms word, excel dan powerpoint serta mengirim laporan selanjutnya melalui e-mail.

Kemudian Bahasa Inggris bagi personel perwira (ADFELPS), dan (ALCPT) untuk Bintara dan Tamtama serta seleksi Jasmani diantaranya lari 12 menit, pull up, push up, sit up, shutle run dan mengemudi kendaraan stir kiri.

Dalam arahannya Kolonel Tony menekankan kepada tim penguji untuk melaksanakan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku agar diperoleh prajurit yang benar-benar memenuhi syarat untuk dikirim ke panitia seleksi Pusat di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Bogor.(fri/jpnn)



