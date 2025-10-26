Pesan Polri Green Policing Bergema di OzAsia Festival, Australia

jpnn.com, RIAU - Konsep Green Policing yang digagas Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bergema di ajang internasional OzAsia Festival yang digelar di Adelaide, Australia.

Dalam festival budaya terbesar di Australia Selatan itu, tema pelestarian lingkungan hidup dan peran polisi sebagai penjaga bumi menjadi sorotan utama penampilan musik dari grup Riau Rhythm.

Acara yang berlangsung di tengah suasana meriah sempat diwarnai hujan deras.

Namun, sekitar 30 menit sebelum konser dimulai, hujan reda dan langit cerah menyambut penampilan musik berdurasi 1 jam 20 menit.

Acara mengusung semangat Green Policing, strategi kepolisian yang menekankan pentingnya pelestarian lingkungan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

Green Policing menampilkan wajah polisi bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga dan pelestari lingkungan hidup.

Konsep tersebut kini telah diterapkan oleh sejumlah Kepolisian Daerah (Polda), terutama di Riau yang menghadapi tantangan besar seperti kebakaran hutan, perambahan lahan, dan penambangan ilegal.

Melalui pendekatan itu, Polri berupaya mengintegrasikan misi pelestarian lingkungan dalam setiap aspek tugas keamanan publik.