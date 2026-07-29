Pesan Prabowo untuk Pamong Praja Muda, Harus Mengabdi Pada Rakyat

jpnn.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para Pamong Praja Muda (PPM) Angkatan XXXIII Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2026 untuk mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap pengabdian sebagai aparatur pemerintahan.

Pesan tersebut disampaikannya dalam amanatnya pada Upacara Pelantikan PPM Angkatan XXXIII IPDN Tahun 2026 di IPDN, Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (29/7).

“Bekerjalah dengan hati tanpa kesombongan. Selalu dekat dengan rakyat, selalu membela rakyatmu. Kalau ragu-ragu, berpihaklah kepada rakyatmu,” ucap Prabowo.

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Dia menegaskan bahwa seorang pamong praja harus memiliki kecintaan yang tulus kepada tanah air dan seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Kepala Negara meminta seluruh pamong praja untuk terus berpegang teguh pada Pancasila dalam menjalankan tugas. Mereka diminta setia terhadap keanekaragaman Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan etnis.

“Semua suku adalah saudaramu. Semua agama adalah saudaramu. Semua ras adalah saudaramu. Semua kelompok etnis adalah saudaramu,” kata dia.

Tidak hanya Pancasila, Ketua Umum Gerindra itu juga mengingatkan para pamong praja untuk senantiasa berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prabowo menekankan bahwa UUD 1945 merupakan wujud cita-cita para pendiri bangsa yang lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan.