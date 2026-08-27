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Pesan PSI untuk Ketum Projo Budi Arie Tegas, Begini Kalimat Andy Budiman

Pesan PSI untuk Ketum Projo Budi Arie Tegas, Begini Kalimat Andy Budiman
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Budi Arie Setiadi. Foto: dok pribadi for JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan anggota, pengurus, ataupun Sekretaris Jenderal DPP PSI.

Untuk itu, Budi Arie diminta untuk berhenti menyeret nama partai berlambang gajah itu.

Hal itu berkaitan dengan pernyataan Budi Arie mengenai percepatan pemilu sebelum tahun 2029 viral di media sosial.

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“Kami tegaskan Budi Arie bukan bagian dari PSI, titik. Karena itu, berhenti menyeret-nyeret nama PSI dalam setiap tindakan, pernyataan, maupun urusan Budi Arie,” ucap Budiman saat dihubungi JPNN.com, pada Kamis (27/8).

Menurut dia, mengaitkan tindakan maupun pernyataan Budi Arie dengan PSI adalah tidak berdasar dan menyesatkan.

“Apa pun yang dilakukan atau dikatakan Budi Arie adalah tanggung jawab Budi Arie sendiri. Dia tidak mewakili PSI, dia bukan PSI,” tegas Andy.

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Andy meminta semua pihak menghentikan spekulasi mengenai posisi Budi Arie di PSI karena eks Menteri Koperasi itu bukanlah anggota atau kader PSI.

“Budi Arie bukan anggota, bukan pengurus, bukan Sekjen, dan bukan bagian dari PSI. Jangan seret PSI untuk urusan yang bukan urusan PSI,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman menegaskan bahwa Budi Arie Setiadi bukan anggota, pengurus, ataupun Sekretaris Jenderal DPP PSI.

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