jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak masyarakat untuk memaknai pelestarian keris lebih dari sekadar merawat bentuk fisiknya.

Hal itu Rano Karno sampaikan saat membuka Musyawarah Agung Senapati Nusantara ke-3 (MAS#3) di Gedung Ali Sadikin, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ-TIM), Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

Acara itu digelar dalam rangka memperingati Hari Tosan Aji atau Hari Keris Nasional yang ke 21 tahun, Serikat Nasional Pelestari Tosan Aji Nusantara (Senapati Nusantara) menggelar acara musyawarah Nasional.

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Rano Karno mengatakan bahwa acara MAS#3 sebagai bentuk melestarikan budaya, setelah 21 tahun Keris Indonesia diakui UNESCO.

"Genap 21 tahun UNESCO mengakui keris Indonesia sebagai mahakarya warisan budaya lisan dan takbenda manusia. Pada tanggal 25 November tahun 2005, dunia telah memberikan penghormatan kepada warisan leluhur kita," ujarnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat.

"Yang menjadi pertanyaan kini, sudahkah kita sendiri memberikan penghormatan yang lebih besar terhadap warisan tersebut?" sambungnya.

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Politikus PDIP itu memandang keris bukan sekadar senjata tradisional.

Baginya, setiap tempaan dan lekukan bilah keris merekam kecerdasan leluhur dalam membaca alam, mengolah logam, mengendalikan api, serta memadukan ketepatan ilmu dengan kehalusan rasa.