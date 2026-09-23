Pesan Rektor PTIQ Prof. Nasaruddin Umar kepada 1.005 Wisudawan

jpnn.com, JAKARTA - Rektor Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an (PTIQ) Jakarta Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. mewisuda 1.005 lulusan dari berbagai strata, mulai dari program sarjana, magister dan doktor di The Krakatau Grand Ballroom, Jalan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Prof. Nasaruddin menyampaikan selamat atas diwisudanya 1005 lulusan tersebut.

"Ini adalah hari bersejarah bagi saudara-saudara. Atas ketekunan belajar, doa orang tua, bimbingan para guru, dosen dan pertolongan Allah SWT. Angka 1005 bukan hanya persoalan statistik. Didalamnya ada 1005 kisah perjuangan 1005 harapan keluarga, 1005 amanah ilmu dan 1005 calon penerang bagi masyarakat," kata Prof. Nasaruddin.

Menurut dia, setiap para wisudawan lulusan PTIQ ini memiliki sejarah pengorbanan dan perjuangan yang sangat luar biasa saat proses belajar. "Ada doa ibu yang tak pernah berhenti, ada kerja keras ayah yang tak kenal lelah dan tak selalu diceritakan, ada kesabaran keluarga dan keikhlasan para dosen dan pembimbing," ungkap Prof. Nasaruddin.

Karena itu, setelah mendapatkan gelar akademik, Menteri Agama RI ini berpesan agar para wisudawan harus bisa bermanfaat untuk masyarakat, agama, bangsa dan negara.

"Kita tidak ingin melahirkan lulusan yang hanya tajam akalnya, tapi kering hatinya. Kita tidak ingin menghasilkan sarjana yang tinggi ilmunya tetapi jauh dari masyarakat," ujar dia.

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"Jadikan ilmu dan gelar saudara sebagai jembatan pengabdian untuk masyarakat. Jangan sampai ilmu dan gelar saudara dijadikan sebagai tembok memisahkan saudara di masyarakat," kata Prof. Nasaruddin.

Selain itu, lanjut Prof. Nasaruddin, para wisudawan juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman, mampu memanfaatkan teknologi, bergaul dan membangun jaringan internasional tanpa kehilangan identitas Al-Qur'an dan keindonesiaannya. "Bawalah nama baik PTIQ dimanapun anda berada," ucap dia.