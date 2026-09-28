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Pesan Sangat Besar dari John Herdman untuk Pemain Timnas Menjelang Laga Panas

Pesan Sangat Besar dari John Herdman untuk Pemain Timnas Menjelang Laga Panas
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Pemain Timnas Indonesia Ole Romeny. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia sebagai laga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, hari ini Senin 28 September.

Kick-off pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia dimulai pukul 19.30 WIB.

Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengingatkan para pemainnya agar melindungi Indonesia dengan memenangkan laga melawan Malaysia.

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"Melindungi rumah kita. Itu pesan yang sangat besar," kata John Herdman kepada para pemain dalam sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion PTIK, Jakarta, Minggu (27/9).

Dia mengatakan para pemain akan memiliki waktu sendiri saat pertemuan tim untuk saling berbicara.

Beberapa pemain yang lahir dan besar di Indonesia, kata dia, akan berbicara tentang laga melawan Malaysia.

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Selain itu, pelatih asal Inggris itu juga berpesan agar para pemain melindungi nama Indonesia dengan meraih kemenangan dalam pertandingan yang sangat penting itu.

"Saat kami memikirkan tentang cara bertahan, kami sedang melindungi rumah kita, orang-orang kita, tanah kita, dan semoga trofi kita," katanya.

Menjelang laga Timnas Indonesia vs Malaysia 2026 hari ini, John Herdman menyampaikan pesan kepada para pemainnya.

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