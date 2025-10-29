menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Istana » Pesan Tegas Presiden Prabowo Pada Hari Sumpah Pemuda 2025

Pesan Tegas Presiden Prabowo Pada Hari Sumpah Pemuda 2025

Pesan Tegas Presiden Prabowo Pada Hari Sumpah Pemuda 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto saat pidato ucapan peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda 2025. Foto: dokumentasi Tim Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal.

Seruan itu disampaikan dalam pidato ucapan peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda.

“Hai pemuda, jangan takut bermimpi besar. Jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya,” ujar Prabowo dalam keterangannya, pada Selasa (28/10).

Baca Juga:

Prabowo menekankan bahwa semangat para pemuda tahun 1928 juga harus diteruskan dalam bentuk kerja nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam membawa Indonesia menuju kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan bersama.

“Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai,” tegasnya.

Baca Juga:

Prabowo menegaskan bahwa cinta tanah air bukan hanya slogan, melainkan harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan pengabdian kepada rakyat.

“Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela kebenaran, dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya,” tambahnya. (mcr4/jpnn)

Berita Selanjutnya:
Menkeu Purbaya Bawa Kabar Baik untuk Pak Prabowo


Video Terpopuler Hari ini:

Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pemuda dan pemudi Indonesia untuk berani bermimpi besar dan tidak takut gagal.


Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI