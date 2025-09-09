Pesan untuk Menkeu Baru: Jangan Selesaikan Masalah dengan Menaikkan Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti meminta Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa membuat kebijakan yang tak berfokus pada utang, kenaikan pajak, serta cukai.

Adapun Purbaya Yudhi Sadewa telah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

‎‎"Sehingga jika Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani maka mari sama-sama tunggu gebrakan kebijakan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah, bukan sekadar menutup utang dengan utang, dan kenaikan pajak dan cukai," kata dia dikutip Selasa (9/9).

Esther menilai sosok Purbaya memiliki kapabilitas yang mumpuni menggantikan Sri Mulyani, karena dikenal sebagai sosok yang pintar.

‎"Kalau melihat sosok Purbaya Yudhi Sadewa, beliau pintar. Saya mengenal beliau saat mengajar kelas makroekonomi," katanya.

‎Selain itu, Esther menyampaikan, terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal Indonesia melemah signifikan sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84 setelah adanya perombakan kabinet, dirinya yakin hal tersebut akan kembali pulih.

‎"Kalo terobosan kebijakan fiskal bisa dikeluarkan oleh Menteri Purbaya maka pasti market akan mengkoreksi," katanya.

‎Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.