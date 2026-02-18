menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ramadan » Amalan Ramadan » Pesan Ustaz Nuzul Dzikri: Tutup Celah Riya Ramadan Tahun Ini

Pesan Ustaz Nuzul Dzikri: Tutup Celah Riya Ramadan Tahun Ini

Pesan Ustaz Nuzul Dzikri: Tutup Celah Riya Ramadan Tahun Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi membaca Al-Quran. Foto: Ricardo

jpnn.com - PENDAKWAH kelahiran 1983 Muhammad Nuzul Dzikri mengingatkan bahaya riya atau sebut saja pamer ibadah dengan tujuan mendapat pujian pada Ramadan

Meski mungkin awalnya berniat bercanda, omongan soal ibadah bisa sekejap berganti menjadi riya (ria2).

"Kepoin orang bisa menjadi pintu masuk menuju riya. Misal. Bertanya kepada teman 'lu sudah berapa kali khatam (Al-Qur'an), bro. (Dijawab) Dua. Sama dong kayak gua, dua, dua belas, gitu," kata Ustaz Nuzul.

Baca Juga:

Cek di bawah ini potongan videonya.

Baca Juga:

"Ramadan tahun ini, tutup semua pintu riya. Jangan tanya-tanya. Jangan mancing-mancing," tuturnya. (ig/jpnn)

Tadi malam gua Tarawih, dua juz. Lu sih dunia terus. Itu sudahlah riya, ngejatuhin orang.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI