Pesan Ustaz Nuzul Dzikri: Tutup Celah Riya Ramadan Tahun Ini
Rabu, 18 Februari 2026 – 17:17 WIB
jpnn.com - PENDAKWAH kelahiran 1983 Muhammad Nuzul Dzikri mengingatkan bahaya riya atau sebut saja pamer ibadah dengan tujuan mendapat pujian pada Ramadan.
Meski mungkin awalnya berniat bercanda, omongan soal ibadah bisa sekejap berganti menjadi riya (ria2).
"Kepoin orang bisa menjadi pintu masuk menuju riya. Misal. Bertanya kepada teman 'lu sudah berapa kali khatam (Al-Qur'an), bro. (Dijawab) Dua. Sama dong kayak gua, dua, dua belas, gitu," kata Ustaz Nuzul.
"Ramadan tahun ini, tutup semua pintu riya. Jangan tanya-tanya. Jangan mancing-mancing," tuturnya. (ig/jpnn)
Tadi malam gua Tarawih, dua juz. Lu sih dunia terus. Itu sudahlah riya, ngejatuhin orang.
