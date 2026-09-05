Pesan YAO Lewat Lagu For Okinawa

jpnn.com, JEPANG - YAO, supergroup yang beranggotakan ratu hip-hop Jepang Awich, rapper ternama Chico Carlito, band rock global One Ok Rock, dan band Paledusk, merilis single kedua yang bertajuk For Okinawa.

Lahir dari perbincangan selama proses produksi, For Okinawa menjelajahi kota Okinawa dari segi sejarah, kultur, dan luka masa lalu yang masih membekas.

Okinawa merupakan kampung halaman Awich dan Chico Carlito. Keduanya kerap membagikan kisah-kisah tentang Okinawa dan realita yang dihadapi oleh orang-orang yang berasal dari kota itu.

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Perspektif keduanya membuat member YAO lainnya merasa terhubung, termasuk Taka dari One Ok Rock yang ingin mempertahankan warisan budaya khas Okinawa.

Tujuan yang sama itu pun menjadi fondasi dari lagu For Okinawa.

YAO merasa bahwa pesan yang ingin disampaikan tidak hanya dibutuhkan oleh Jepang modern saat ini, namun juga relevan secara global.

Taka yang berasal dari Tokyo kemudian menantang dirinya sendiri untuk menciptakan melodi yang belum pernah dibuat sebelumnya.

Hasilnya adalah sebuah karya yang penuh hasrat dan serba personal, terinspirasi dari latar belakang, pengalaman, dan roots masing-masing member YAO yang bersatu untuk sebuah pesan yang sama.