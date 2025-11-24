Pesanan Darion Melonjak, Pabrik Wuling Berkapasitas 120 Ribu Unit Siap Digenjot
jpnn.com, JAKARTA - Hadirnya Wuling Darion dalam dua pilihan elektrifikasi—EV dan plug-in hybrid (PHEV)—ternyata bukan sekadar menambah warna baru di pasar MPV Indonesia.
Di balik peluncurannya, Wuling punya harapan yang jauh lebih besar: menghidupkan kembali kapasitas produksi yang selama ini belum tersentuh maksimal.
Marketing Operation Director Wuling Motors Ricky Christian, mengungkap bahwa lonjakan market share Wuling mulai terasa sejak Darion resmi diperkenalkan.
“Spesifik angkanya mungkin belum bisa disebut, tetapi setelah launching ini memang ada peningkatan. Untuk pesanan atau SPK Darion sudah 1.300 unit dan itu terus bertambah,” ujarnya.
Wuling pun melihat momentum itu sebagai peluang untuk mendorong utilisasi pabrik yang punya kapasitas besar tetapi belum terpakai penuh.
"Kami sudah punya fasilitas produksi maksimal sekitar 120 ribu unit per tahun. Saat ini kapasitas tersebut belum digunakan secara penuh. Jadi, harapannya bisa memenuhi kapasitas produksi lebih maksimal lagi,” jelas Ricky.
Alasan Memilih MPV Elektrifikasi
Kenapa memilih model MPV untuk elektrifikasi? Jawabannya sederhana: itu kebutuhan terbesar masyarakat Indonesia.
Hadirnya Wuling Darion dalam dua pilihan elektrifikasi—EV dan plug-in hybrid (PHEV)—ternyata bukan sekadar menambah warna baru di pasar MPV Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Test Drive Wuling Darion PHEV Bali-Jakarta 1.200 Km, Tanpa ke SPBU & SPKLU
- Baru 2 Pekan, Wuling Darion Sudah Menerima 1.300 SPK
- Wuling Binguo S Baru Siap Melaju Lebih Jauh, Sekali Cas Tembus 525 Km!
- Daya Beli Melambat, Penjualan Mobil Baru Pada Oktober 2025 Turun 10 Persen
- Komparasi Wuling Darion EV vs Aletra L8 EV: Silakan Dipilih
- Spesifikasi Wuling Darion EV dan PHEV, Baca Selengkapnya di Sini