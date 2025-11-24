menu
Pesanan Darion Melonjak, Pabrik Wuling Berkapasitas 120 Ribu Unit Siap Digenjot
Wuling Darion model PHEV. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Hadirnya Wuling Darion dalam dua pilihan elektrifikasi—EV dan plug-in hybrid (PHEV)—ternyata bukan sekadar menambah warna baru di pasar MPV Indonesia.

Di balik peluncurannya, Wuling punya harapan yang jauh lebih besar: menghidupkan kembali kapasitas produksi yang selama ini belum tersentuh maksimal.

Marketing Operation Director Wuling Motors Ricky Christian, mengungkap bahwa lonjakan market share Wuling mulai terasa sejak Darion resmi diperkenalkan.

“Spesifik angkanya mungkin belum bisa disebut, tetapi setelah launching ini memang ada peningkatan. Untuk pesanan atau SPK Darion sudah 1.300 unit dan itu terus bertambah,” ujarnya.

Wuling pun melihat momentum itu sebagai peluang untuk mendorong utilisasi pabrik yang punya kapasitas besar tetapi belum terpakai penuh.

"Kami sudah punya fasilitas produksi maksimal sekitar 120 ribu unit per tahun. Saat ini kapasitas tersebut belum digunakan secara penuh. Jadi, harapannya bisa memenuhi kapasitas produksi lebih maksimal lagi,” jelas Ricky.

Alasan Memilih MPV Elektrifikasi

Kenapa memilih model MPV untuk elektrifikasi? Jawabannya sederhana: itu kebutuhan terbesar masyarakat Indonesia.

