Pesan Kemenhub untuk Sopir ODOL, Tolong Disimak

Zero ODOL mustahil bisa diterapkan jika kelas jalan tidak dibenahi. Foto: ANTARA/HO.

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat Kemenhub Bambang Siswoyo mengatakan, pentingnya pengemudi memahami karakteristik muatan kendaraan yang dibawa.

Hal ini dikatakan Bambang, karena pada 2027 mendatang pemerintah bakal menerapkan kebijakan kendaraan zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Menurut Bambang, memahami karateriatik muatan yang dibawa ini sebagai langkah mitigasi risiko kecelakaan, serta upaya meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya.

"Jenis barang yang akan dibawa harus diketahui dan dipahami setiap pengemudi dan dimohon untuk tidak membawa kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan karena sangat berbahaya," kata Bambang dikutip Minggu (28/9).

Bambang mengaku, pemerintah menyadari perkembangan industri angkutan barang memiliki peran penting dalam perekonomian, tetapi juga ada risiko kecelakaan yang dapat berdampak serius pada operasional perusahaan.

"Dalam hal kerugian material dan non material, serta berdampak bagi pengguna jalan lain," ujarnya.

Bambang mengungkapkan, menukil data survei Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) selama 2024, sekitar 80 persen kecelakaan disebabkan karena faktor kelelahan dari pengemudi.

Maka dari itu, peningkatan kompetensi pengemudi dan pengaturan terkait jam kerja harus dijalankan sebaik mungkin.

