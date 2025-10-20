Pesantren Disudutkan Menjelang Hari Santri, Gus Nabil Konsolidasikan Pendekar Pagar Nusa

menu
Salah satu apel konsolidasi Pencak Silat Nahdlatul Ulama (Pagar Nusa) di daerah, Minggu (19/10/2025). Pagar Nusa menggelar apel konsolidasi di 211 titik di seluruh Indonesia menjelang Hari Santri Nasional 2025. Foto: LTN NU

jpnn.com, JAKARTA - Pencak Silat Nahdlatul Ulama (Pagar Nusa) mengumpulkan para pendekarnya guna mengikuti apel pada Minggu (19/10/2025).

Ketua Umum Pagar Nusa M. Nabil Haroen menyatakan apel itu untuk konsolidasi di tengah menguatnya serangan terhadap para kiai dan pesantren.

Menurut Nabil, apel konsolidasi tersebut digelar di 211 titik di seluruh Indonesia. Apel serentak organisasi bela diri berbasis pesantren itu juga untuk latihan bersama.

Menurut Nabil, apel Pagar Nusa itu bukan hanya ajang kekuatan fisik, melainkan juga penegasan moral santri dalam menjaga martabat pesantren dan para kiai yang belakangan menjadi sasaran narasi negatif di ruang publik.

“Pesantren adalah pusat lahirnya ulama dan penjaga moral bangsa. Upaya mengerdilkan pesantren sama dengan mengerdilkan akar peradaban Indonesia,” kata Gus Nabil dalam amanatnya.

Konsolidasi Pagar Nusa itu juga dalam rangka menyambut peringatan Hari Santri Nasional 2025. Gelar pasukan tersebut sebagai ikhtiar menghidupkan kembali spirit Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 ketika para kiai nahdiyin menyerukan jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Dalam gelar pendekar Pagar Nusa itu, seruan “Bela Kiai, Jaga Pesantren, Bela Negeri” menggema di pengujung apel. Meski demikian, tidak ada insiden yang mencederai apel konsolidasi pendekar Pagar Nusa di berbagai daerah tersebut.

“Zero insiden ini membuktikan kedewasaan santri. Saya yakin tiga juta kader Pagar Nusa tahu kapan harus berdiri dan bagaimana harus bergerak,” Gus Nabil.(jpnn.com)


Pencak Silat Nahdlatul Ulama (Pagar Nusa) mengumpulkan para pendekarnya guna mengikuti apel konsolidasi di 211 titik pada Minggu (19/10/2025).

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

