Pesawat A400M Kedua Pesanan Indonesia Uji Coba Terbang di Spanyol
jpnn.com - JAKARTA - Pesawat A400M MRTT kedua milik Indonesia selesai melakukan uji terbang di fasilitas Airbus San Pablo, Seville, Spanyol, Rabu lalu.
TNI AU dalam siara pers yang diterima di Jakarta, Senin (15/12), menjelaskan bahwa uji coba terbang dilakukan untuk memastikan kualitas pesawat pesanan Kementerian Pertahanan itu sebelum dikirim ke Indonesia.
"Penerbangan ini menandai kemajuan penting dalam proses produksi pesawat kedua yang dipesan Pemerintah Indonesia untuk mendukung operasional TNI AU," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (15/12).
I Nyoman mengatakan bahwa pesawat lepas landas pada pukul 11.45 dan kembali mendarat dengan aman pukul 16.45 waktu setempat.
Kru penguji yang terlibat dalam uji terbang itu terdiri dari Captain Pilot Jonathan Taylor, Flight Officer Julian Castaño, Flight Test Engineer Javier Moreno, Load Master Juan Carlos Rojo, dan Test Flight Engineer Jose Carlos Cañete.
Kegiatan ini turut dihadiri Atase Pertahanan RI untuk Madrid Kolonel Pnb Agus Dwi Aryanto, bersama tim Technical Representative serta pilot dan loadmaster TNI AU yang sedang menjalani pelatihan.
Dengan adanya kegiatan ini, I Nyoman berharap para kru TNI AU yang berada di Spanyol dapat menjalankan latihan agar nantinya bisa mengoperasikan A400M dengan baik.
Dia juga berharap kegiatan ini dapat mematangkan kemampuan A400M sebelum sampai di Indonesia. (antara/jpnn)
Pesawat Airbus A400M MRTT kedua pesanan Indonesia menjalani uji coba terbang di Spanyol.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kolonel Ali Imran Bantah TNI Merampas Bantuan di Aceh
- Dirut Pertamina Kawal Pegiriman BBM ke Bener Meriah Gunakan Pesawat Air Tractor
- Kesiapan Aparat Menjelang Nataru Dinilai Sudah Sangat Memadai
- TNI AU Kerahkan 2 Pesawat Hercules Bawa Bantuan Kemanusiaan ke Sumatra
- Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Konflik Agraria TNI Vs Warga di Pasuruan dan Luwu Utara
- Pembunuhan Prada Lucky, 17 Terdakwa Dituntut Bui Disertai Pemecatan