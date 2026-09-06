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Pesawat Aerosport yang Jatuh di Blora Terbang dari Pangandaran

Pesawat Aerosport yang Jatuh di Blora Terbang dari Pangandaran
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Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin meninjau lokasi pesawat aerosport jenis fixed-wing Sky Ranger yang jatuh dan terbakar di area persawahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. (Gunawan)

jpnn.com - Sebuah pesawat aerosport jenis fixed-wing Sky Ranger jatuh dan terbakar di area persawahan Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 12.10 WIB.

Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin menyebut pesawat itu mengalami gangguan mesin saat melakukan penerbangan dari Pangandaran, Jawa Barat, menuju Malang, Jawa Timur.

"Pesawat mengalami gangguan dalam penerbangan sehingga melakukan pendaratan darurat di lahan persawahan," katanya di Blora.

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Sebelum melanjutkan penerbangan menuju Malang, pesawat tersebut sempat mendarat di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, untuk mengisi bahan bakar.

Setelah kembali mengudara, pesawat mengalami kendala mesin ketika melintas di wilayah Kabupaten Blora.

Pilot kemudian berupaya melakukan pendaratan darurat di area persawahan.

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Namun nahas, pesawat jatuh dan terbakar setelah melakukan pendaratan darurat tersebut.

Dua awak pesawat, yakni pilot Dhoni Vasmin A (39) dan kopilot Ignatius Andreas (31), berhasil menyelamatkan diri sebelum pesawat terbakar.

Sebuah pesawat aerosport jenis fixed-wing Sky Ranger jatuh dan terbakar di area persawahan di Blora, Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 12.10 WIB.

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