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Pesawat Asian One Air Tergelincir di Intan Jaya, Dua Anggota TNI Terluka

Pesawat Asian One Air Tergelincir di Intan Jaya, Dua Anggota TNI Terluka
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Kondisi pesawat Caravan PK-LTF milik Asian One Air seusai tergelincir di Bandara Intan Jaya, Sabtu (24/10/2026). (ANTARA/HO-Humas Polda Papua Tengah)

jpnn.com, NABIRE - Pesawat Caravan PK-LTF milik Asian One Air tegelincir saat mendarat di Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Sabtu pagi. Akibat insiden tersebut dua anggota TNI terluka. 

Kepolisian Resor Intan Jaya telah melakukan penyelidikan awal terkait insiden tersebut. 

Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Corneles A. Samakori saat dihubungi dari Nabire, Sabtu, mengatakan personel kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan lokasi untuk kepentingan penyelidikan.

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“Sampai saat ini, kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab insiden tergelincirnya pesawat tersebut, termasuk informasi mengenai ban pesawat yang dikabarkan lepas ketika hendak melakukan pendaratan,” katanya.

Ia mengatakan, pesawat yang dipiloti Captain Riza dan didampingi kopilot Captain Andi itu mendarat sekitar pukul 08.30 WIT dengan membawa delapan penumpang, terdiri atas tiga anggota Koramil 1718/Sugapa, satu anggota Polres Intan Jaya, dan empat warga sipil.

Berdasarkan keterangan awal, pilot mengaku tidak menyangka ban pesawat terlepas saat menyentuh landasan. Sejumlah penumpang juga merasakan bunyi dan hentakan dari bagian bawah pesawat ketika hendak mendarat.

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Ia menjelaskan, pilot kemudian membelokkan pesawat ke arah kiri hingga keluar dari jalur pendaratan dan masuk ke area rawa-rawa di sisi landasan.

Insiden tersebut menyebabkan pesawat mengalami kerusakan. Dua anggota TNI dilaporkan terluka, yakni Serka Matheus yang mengalami luka di bagian pinggang dan Koptu Johar yang mengalami luka di bagian kepala akibat benturan.

Pesawat Caravan PK-LTF milik Asian One Air tergelincir saat mendarat di Bandara Bilorai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Sabtu pagi.

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