Pesawat ATR Hilang di Maros, Munafri Perintahkan BPBD Makassar Bergerak Cepat

Pesawat ATR Hilang di Maros, Munafri Perintahkan BPBD Makassar Bergerak Cepat

Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu (17/1). Foto: ilustrasi/diambil dari indonesia-air.com

jpnn.com, MAKASSAR - Pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport yang membawa 10 orang dilaporkan hilang di wilayah Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (17/1).

Terkait kejadian tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengeluarkan perintah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengerahkan personel membantu pencarian.

"Saya sudah perintahkan Tim BPBD Kota Makassar untuk bergabung dengan tim lainnya di lapangan guna membantu pencarian korban sekaligus menelusuri titik lokasi jatuhnya pesawat," kata Munafri di Makassar, Sabtu.

Menurut Munafri, keterlibatan BPBD Kota Makassar merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah kota terhadap upaya kemanusiaan dan penanganan bencana, meskipun lokasi kejadian berada di wilayah administratif Kabupaten Maros.

"Ini adalah musibah kemanusiaan. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi dan membantu semaksimal mungkin, termasuk dukungan personel dan peralatan yang dibutuhkan," tegasnya.

Sebagai bentuk kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap situasi darurat penerbangan, BPBD Kota Makassar meningkatkan langkah penanganan atas laporan hilang kontaknya pesawat ATR 42-500 rute Yogyakarta-Makassar itu.

Peningkatan respons ini dilakukan melalui pengerahan personel, penguatan sarana prasarana kebencanaan, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam operasi pencarian dan pertolongan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas informasi resmi yang diterima dari AirNav Makassar, serta hasil koordinasi intensif dengan Basarnas sebagai leading sector dalam operasi Search and Rescue (SAR).

Tim BPBD Makassar langsung bergerak cepat menindaklanjuti perintah Wali Kota Makassar terkait hilangnya pesawat ATR di Maros

