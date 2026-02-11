menu
Pesawat Ditembak OTK di Bandara Koroway Batu, Pilot Meninggal Dunia
Pesawat Smart Air dengan nomor penerbangan PK-SNR ditembak OTK di Koroway, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Kamis (11/2). ANTARA/HO/Dokumentasi

jpnn.com - Insiden penembakan terjadi di Papua Selatan. Pesawat milik PT Smart Air Aviation diberedel orang tak dikenal (OTK) di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (11/2) ini.

Kabar soal penembakan tersebut dikonfirmasi Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenko Polkam Kolonel Infanteri Honi Havana melalui layanan pesan, Rabu (11/2).

”Kemenko Polkam sudah mendapatkan info awal, sedang dilaksanakan pengecekan lebih lanjut,” ungkap dia saat dikonfirmasi pada Rabu (11/2).

Informasi yang berada di jejaring WhatsApp menyebut bahwa pesawat yang ditembak melayani rute penerbangan Tanah Merah-Danowage-Koroway Batu. 

Pesawat dengan nomor registrasi PK-SNR itu mendarat di Bandara Koroway Batu, Digul, pukul 10.05 WIT. 

Pesawat lantas ditembaki oleh orang tidak dikenal (OTK) setelah berhenti. Namun, pilot sempat berhasil kabur.

Belakangan, informasi yang sama menyebut kedua pilot atas nama Egon E dan Baskoro ditemukan meninggal dunia.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir juga mengonfirmasi kabar penembakan pesawat milik Smart Ari Aviation di Bandara Koroway Batu.

