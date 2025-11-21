menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Pesawat Jatuh di Area Persawahan Karawang, Begini Kondisi Awak

Pesawat Jatuh di Area Persawahan Karawang, Begini Kondisi Awak

Pesawat Jatuh di Area Persawahan Karawang, Begini Kondisi Awak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesawat jatuh di areal sawah di Karawang. ANTARA/HO-Foto WAG

jpnn.com - BANDUNG - Sebuah pesawat berbadan kecil jatuh di wilayah Kertawaluya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Jumat (21/11/2025).

Pesawat itu terbang dari Tangerang, Banten, menuju Cirebon, Jawa Barat, dengan membawa lima awak.

Berdasarkan informasi sementara yang diterima Polres Karawang, seluruh awak dinyatakan selamat.

Baca Juga:

"Tidak terdapat korban jiwa maupun kerusakan fasilitas publik hingga saat ini," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan dalam keterangannya. 

Wildan menjelaskan bahwa pesawat yang terjatuh itu milik BRO Skydive Indonesia  dengan nomor registrasi PK-WMP.

Wildan menuturkan kejadian ini kali pertama diketahui warga sekitar yang melihat pesawat mengalami gangguan sebelum akhirnya jatuh di area terbuka di desa tersebut. 

Baca Juga:

Menurut dia, petugas gabungan Polri, TNI, BPBD, unsur pemerintah daerah telah dikerahkan dan sedang menuju lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP), evakuasi, serta pengamanan area jatuhnya pesawat.

“Data lebih lanjut masih dalam pendalaman. Tim gabungan sedang berada di lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan melakukan penanganan,” ungkapnya. (mcr27/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Insiden kecelakaan pesawat jatuh terjadi di wilayah Kertawaluya, Karawang. Polisi ungkap kondisi awak.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI