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Pesawat Nirawak Ukraina yang Bawa 5 Kg Bahan Peledak Jatuh di Turki

Pesawat Nirawak Ukraina yang Bawa 5 Kg Bahan Peledak Jatuh di Turki
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Photo file serangan drone yang memicu kebakaran di area kilang minyak Gazprom Neft, Moskow, pada 18 Juni 2026. ANTARA/Sefa Karacan - Anadolu Agency / pri.

jpnn.com, TRABZON - Sebuah pesawat nirawak (drone) Ukraina yang membawa lima kg bahan peledak jatuh di Provinsi Trabzon, Turki timur laut, ungkap media setempat, Rabu.

Untungnya, drone tersebut hancur setelah menghantam sebuah pohon, kata kantor berita IHA.

Disebutkan bahwa tim khusus telah memeriksa drone tersebut dan mendapati pesawat nirawak itu dilengkapi lima kg bahan peledak.

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Insiden drone jatuh di wilayah Turki itu telah membuat kepanikan warga setempat.

Otoritas setempat masih dilakukan penyelidikan.

Pada Juni, lebih banyak drone Ukraina dan puing-puingnya ditemukan di sejumlah provinsi Turki di sepanjang Laut Hitam. (antara/jpnn)

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Sebuah pesawat nirawak atau drone milik Ukraina terjatuh di wilayah Turki. Drone itu membawa 5 kg bahan peledak.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
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