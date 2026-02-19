menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kaltara » Pesawat Pengangkut BBM Dikabarkan Jatuh di Nunukan

Pesawat Pengangkut BBM Dikabarkan Jatuh di Nunukan

Pesawat Pengangkut BBM Dikabarkan Jatuh di Nunukan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi - Kecelakaan pesawat (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

jpnn.com - Sebuah pesawat pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dikabarkan jatuh di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis siang (19/2).

Konon pesawat yang kecelakaan itu membawa BBM dari Tarakan menuju Krayan, Kabupaten Nunukan.

Camat Krayan Timur Lianthoni saat dikonfirmasi soal kejadian itu, membenarkan adanya pesawat jatuh.

Baca Juga:

Namun demikian, Lianthoni belum bisa memastikan lokasi persis jatuhnya pesawat.

"Iya betul (pesawat jatuh) yang angkut BBM. Jatuh sekitar jam 12-an,” ujarnya dihubungi melalui pesan singkat, Kamis.

Dari info yang beredar pesawat diperkirakan jatuh di antara Gunung Pa’ Betung dan Pa’ Remayo. Namun itu belum bisa dipastikan.

Baca Juga:

Camat menyampaikan bahwa pihaknya bersama masyarakat sedang mencari lokasi pesawat jatuh.

"Kami masih mencari tempat jatuhnya. Kami masih di hutan," kata dia.(ant/jpnn)

Pesawat pengangkut BBM dikabarkan jatuh di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis siang (19/2).


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI