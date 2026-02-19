Pesawat Pengangkut BBM Dikabarkan Jatuh di Nunukan
jpnn.com - Sebuah pesawat pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dikabarkan jatuh di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis siang (19/2).
Konon pesawat yang kecelakaan itu membawa BBM dari Tarakan menuju Krayan, Kabupaten Nunukan.
Camat Krayan Timur Lianthoni saat dikonfirmasi soal kejadian itu, membenarkan adanya pesawat jatuh.
Namun demikian, Lianthoni belum bisa memastikan lokasi persis jatuhnya pesawat.
"Iya betul (pesawat jatuh) yang angkut BBM. Jatuh sekitar jam 12-an,” ujarnya dihubungi melalui pesan singkat, Kamis.
Dari info yang beredar pesawat diperkirakan jatuh di antara Gunung Pa’ Betung dan Pa’ Remayo. Namun itu belum bisa dipastikan.
Camat menyampaikan bahwa pihaknya bersama masyarakat sedang mencari lokasi pesawat jatuh.
"Kami masih mencari tempat jatuhnya. Kami masih di hutan," kata dia.(ant/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
