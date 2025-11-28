Pesawat Perdana Mendarat, Mukhtara Air Siap Ekspansi di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Mukhtara Air menyambut kedatangan pesawat pertamanya, Airbus A320, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (28/11).

Pesawat tersebut tiba setelah terbang dari Sharjah, Uni Emirat Arab, menandai dimulainya operasional maskapai baru di bawah Manazil Al Mukhtara Company Holding yang berbasis di Madinah, Arab Saudi.

Maskapai ini memperkuat ekspansi bisnisnya dengan menyiapkan kantor pusat di Komplek Perkantoran CBC, dekat Bandara Soekarno–Hatta, Tangerang, serta sejumlah kantor perwakilan di Medan, Surabaya, dan Bali.

“Kami ingin memastikan jaringan operasional yang kuat di Indonesia, karena pasar ini sangat strategis bagi kami,” kata Managing Director Mukhtara Air, Winarso.

Prosesi penyambutan pesawat perdana berlangsung di Jetset Lounge dan disertai seremoni water salute serta pengalungan bunga untuk kru pesawat.

Chairman Mukhtara Air, Sami Al Harbi, menegaskan bahwa kehadiran Mukhtara Air merupakan bentuk ekspansi besar perusahaan induk. “Mukhtara Air adalah komitmen investasi besar kami di Indonesia,” ujarnya.

Baca Juga: Pelita Air Raih Penghargaan Maskapai dengan Kinerja Ketepatan Waktu Terbaik dari Kemenhub

Dalam kesempatan tersebut, Sami Al Harbi menambahkan bahwa maskapai ini akan mengusung konsep layanan full service.

“Kami ingin menghadirkan standar layanan berkelas internasional bagi para jamaah dan penumpang umum,” tuturnya.