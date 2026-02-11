menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Pesawat Smart Air Ditembak di Boven Digoel, Polri Turunkan Tim

Pesawat Smart Air Ditembak di Boven Digoel, Polri Turunkan Tim

Pesawat Smart Air Ditembak di Boven Digoel, Polri Turunkan Tim
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pesawat Smart Air yang diserang KKB hingga menewaskan pilot dan kopilot di Lapangan Terbang Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Kamis (11/2/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi/pri.

jpnn.com - Polri bakal menurunkan tim ke lokasi peristiwa penembakan pesawat Smart Air di Lapangan Terbang Karoway, Boven Digoel, Papua Selatan, guna mendalami lebih lanjut peristiwa itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Jhonny Edison Isir mengatakan Polda Papua dan personel Operasi Damai Cartenz 2026 sedang konsolidasi untuk merespons peristiwa tersebut.

"Diharapkan bisa segera tiba di lokasi secepatnya menyesuaikan tantangan kondisi geografis dan aksesnya," kata Irjen Jhonny Edison kepada awak media di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Baca Juga:

Sementara, Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito dalam keterangannya mengatakan bahwa personel Satgas Operasi Damai Cartenz akan diturunkan ke lapangan.

"Sehubungan dengan kejadian tersebut, Polda Papua telah berkoordinasi dengan Satgas Operasi Damai Cartenz dan akan mengirimkan tim yang akan dipimpin oleh Bapak Wakapolda Papua,” ujarnya.

Kombes Cahyo juga memaparkan kronologi peristiwa penembakan tersebut.

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa sekitar pukul 11.00 WIT, Polres Boven Digoel menerima informasi dari pihak kantor Bandara Tanah Merah bahwa telah terjadi penembakan di Bandara Korowai Batu di Distrik Kombai, Boven Digoel terhadap pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PK-SNR.

"Pesawat dipiloti oleh Kapten Egon Erawan dan Kopilot Kapten Baskoro dengan membawa 13 penumpang," katanya.

Polri bakal menurunkan tim ke lokasi pesawat Smart Air ditembak di Lapangan Terbang Karoway, Boven Digoel, Papua Selatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI