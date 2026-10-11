Pesawat Tempur AS Lumpuhkan Kapal Kargo Berbendera Panama di Teluk Oman

jpnn.com - MOSKOW - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pesawat tempur militer AS menyerang kapal kargo berbendera Panama di Teluk Oman, Sabtu.

Kapal yang bertolak dari pelabuhan Iran itu dilumpuhkan karena diduga berupaya melanggar blokade laut terhadap Iran yang diberlakukan Amerika Serikat.

“Pesawat tempur militer AS menyerang bagian buritan kapal M/V Ocean Monica berbendera Panama menggunakan amunisi presisi, yang melumpuhkan sepenuhnya sistem penggerak kapal tanpa melukai awaknya,” kata CENTCOM melalui platform X.

CENTCOM menambahkan bahwa kapal tersebut berupaya melintasi perairan kawasan setelah bertolak dari sebuah pelabuhan di Iran.

Menurut CENTCOM, kapal itu dilumpuhkan di Teluk Oman setelah awaknya mengabaikan peringatan berulang kali.

Sebelumnya, pada 28 Februari lalu, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran. Kemudian, Iran membalas dengan serangan serupa.

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Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan, tetapi keduanya kembali saling melancarkan serangan tak lama kemudian.

Hingga kini, konflik tersebut belum terselesaikan.