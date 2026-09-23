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Pesawat Tempur F-16 AS Jatuh di Jerman, Pilot Cedera

Pesawat Tempur F-16 AS Jatuh di Jerman, Pilot Cedera
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ilustrasi manuver pesawat tempur F-16 AS/ANTARA/foto-Anadolu/PY

jpnn.com - MOSKOW - Pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Amerika Selatan jatuh di Jerman barat pada Selasa waktu setempat.

Pangkalan Udara Spangdahlem di Jerman barat mengkonfirmasi jatuhnya pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Amerika Serikat.

"Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon milik Angkatan Udara AS yang ditugaskan pada satuan '52nd Fighter Wing' jatuh di Pangkalan Udara Spangdahlem saat akan mendarat sekira pukul 14:30 pada 22 September," menurut pernyataan pangkalan udara.

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Kantor berita Jerman DPA melaporkan jatuhnya sebuah pesawat militer di dekat pangkalan udara di negara bagian Rheinland-Pfalz tersebut mengakibatkan satu orang cedera.

Otoritas militer AS menyatakan sang pilot pesawat tempur berhasil melontarkan diri dari pesawat dan telah mendapat perawatan medis.

Pesawat tempur itu jatuh saat akan kembali ke pangkalan usai menyelesaikan latihan terbang bersama tiga pesawat F-16 lainnya.

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Ketiga pesawat tempur tersebut kemudian dialihkan ke Pangkalan Udara Ramstein.

Adapun penyebab kecelakaan pesawat tempur AS itu masih dalam penyelidikan. (antara/jpnn)

Pesawat tempur F-16 Amerika Serikat jatuh di Jerman pada Selasa. Pilot mengalami cedera.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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