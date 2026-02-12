Pesawat Tempur Mendarat di Tol Terpeka, Pertama di Indonesia

jpnn.com - LAMPUNG - PT Hutama Karya (Persero) menginformasikan bahwa segmen ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung atau Tol Terpeka, gerbang Tol Lambu Kibang (KM 239+907), Lampung, kembali beroperasi secara normal pada Rabu 11 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB.

Area tersebut dimanfaatkan sebagai pelaksanaan uji coba pendaratan pesawat tempur dalam rangka penguatan kesiapan operasional landasan darurat guna mendukung pertahanan negara.

Kegiatan ini sekaligus menjadi pendaratan pesawat tempur pertama yang dilaksanakan pada ruas tol di Indonesia.

Uji coba ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kesiapsiagaan nasional melalui optimalisasi infrastruktur strategis.

Agenda tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diana Kusumastuti, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono serta Plt Direktur Operasi III Agung Fajarwanto dan Executive Vice President (EVP) Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Dei Aryono Bayuaji.

Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Donny Ermawan menyampaikan bahwa pemanfaatan ruas tol sebagai landasan darurat merupakan bagian dari strategi penguatan sistem pertahanan semesta yang adaptif terhadap berbagai skenario kontingensi.

"Terima kasih kepada HK atas dukungannya dalam uji coba tol sebagai runway. Hal ini adalah perwujudan dari pertahanan semesta," kata Donny, Kamis (12/2).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diana Kusumastuti menegaskan bahwa infrastruktur tol memiliki nilai strategis yang tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga kepentingan nasional secara lebih luas.