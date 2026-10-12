Pesawat Tertahan di Udara, Semua Penumpang Melihat Wajah Gubernur Herman Deru

jpnn.com - PELAMBANG - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melontarkan candaan tentang kabut asap yang membuat pesawat yang ditumpanginya ke Jakarta tertahan di udara selama 40 menit.

Dia bercerita bahwa dirinya menjadi pusat perhatian penumpang saat pesawat belum bisa mendarat akibat jarak pandang terbatas.

Pengalaman itu diceritakan Herman Deru saat menyinggung kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Sumatera Selatan.

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Ia mengaku awalnya tetap santai ketika pilot mengumumkan pesawat belum bisa mendarat karena jarak pandang atau visibility yang terbatas.

Namun, setelah melihat jam dan menyadari sudah 40 menit berlalu, ia mulai merasakan situasi yang berbeda.

"Saya melihat jam, ternyata sudah 40 menit berlalu dan pesawat belum juga mendarat. Perasaan saya semua orang (penumpang) melihat wajah saya, bukan melihat pilotnya," ujar Deru, Minggu (11/10).

Candaan tersebut berlanjut ketika ia mengaku hendak memakai masker, tetapi ternyata tidak membawanya. Ia pun memilih kembali tidur hingga pesawat akhirnya bisa mendarat.

Perjalanan Herman Deru ke Jakarta bukan untuk berlibur. Ia dijadwalkan menjadi mentor Sekretaris Daerah dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I.