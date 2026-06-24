Peserta Kopdes Merah Putih dan KNMP Meninggal Dunia saat Ikut Latsarmil
jpnn.com, JAKARTA - Dua peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa (Kopdes) Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2026 meninggal dunia.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menginformasikan bahwa keduanya meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar militer (latsarmil) di tempat berbeda.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyebut dua peserta yang meninggal dunia ialah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq.
”Peserta atas nama Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman Balikpapan mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026,” kata dia seperti dikutip Rabu (24/6).
Anisa sempat mendapatkan penanganan medis di fasilitas kesehatan satuan, lalu dirujuk ke rumah sakit.
Namun, nyawa Anisa tak selamat. Informasi medis menyatakan yang bersangkutan meninggal dunia akibat heat stroke.
Sementara itu, Yonanda meninggal dunia ketika mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad Baturaja.
Rico menyebutkan Yonanda mengalam penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026 meskipun telah diberikan penanganan medis.
Kemhan mengungkap penyebab dua peserta program Kopdes Merah Putih dan KNMP meninggal dunia saat ikut latsarmil. Apa itu?
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