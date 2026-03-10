Peserta Mudik Gratis Melonjak, Pemprov DKI Siapkan 709 Unit Bus

jpnn.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 709 unit bus untuk melayani program mudik gratis bagi warga pada Lebaran tahun ini.

Jumlah armada tersebut meningkat dibandingkan rencana awal setelah antusiasme masyarakat yang mendaftar program mudik gratis melonjak signifikan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan jumlah peserta mudik gratis yang semula diperkirakan sekitar 26 ribu orang kini bertambah menjadi 30.774 pemudik setelah melalui proses verifikasi.

“Jumlah mudiknya mengalami kenaikan yang awalnya hanya kita perkirakan 26.000, tetapi karena antusiasme yang tinggi, sekarang yang sudah terverifikasi menjadi 30.774 pemudik,” ucap Pramono, pada Selasa (10/3).

Menurut dia, peningkatan jumlah peserta membuat tersebut membuat Pemprov DKI harus menambah armada bus.

Awalnya pemerintah hanya menyiapkan 667 unit bus, tetapi kini jumlahnya ditingkatkan menjadi 709 unit bus.

“Sekarang 709 bus yang dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta,” kata dia.

Program mudik gratis tersebut rencananya akan diberangkatkan dari Monumen Nasional pada 17 Maret nanti.