Peserta Peringatan HUT RI di Istana Dapat Suvenir Kelereng, Luar Biasa

jpnn.com - JAKARTA - Peserta Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, mendapat suvenir tidak seperti yang biasa alias luar biasa.

Mereka mendapat kelereng dan karet.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kelereng dan karet sengaja disertakan sebagai suvenir untuk mengingatkan kembali masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap permainan tradisional yang menjadi bagian dari budaya Indonesia.

"Maknanya sebenarnya supaya ada mengingat juga hal-hal yang menjadi tradisi atau budaya selama ini," kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8).

Menurut Prasetyo, penggunaan unsur permainan tradisional tersebut sejalan dengan konsep perayaan HUT Ke-81 RI yang sejak awal dirancang untuk lebih banyak menampilkan budaya dan kesenian Indonesia.

"Memang sejak awal kami selaku Ketua Panitia Perayaan HUT tingkat pusat, mengonsep acara peringatan itu dengan lebih banyak menampilkan budaya-budaya dan kesenian-kesenian yang dimiliki," tuturnya.

Prasetyo menegaskan konsep tersebut bukan sekadar untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan, tetapi juga sebagai upaya menjaga dan melestarikan tradisi Indonesia agar tetap dikenal oleh generasi mendatang.

"Semata-mata untuk menjaga semua tradisi kita dan melestarikan kepada generasi-generasi yang akan datang," ujarnya.